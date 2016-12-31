Швеция обыграла Чехию на МЧМ-2017, Дален сделал хет-трик

Сборная Швеции добилась уверенной победы над командой Чехии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Монреале, завершилась со счётом 5:2.Уже в первом периоде шведы повели со счётом 3:0, благодаря шайбам Расмуса Асплунда,и Йенса Лёке. Впоследствии Дален оформил хет-трик, чехи смогли дважды отличиться на последних минутах встречи, авторами шайб стали Давид Каше и Филип Гронек.Сборная Швеции завершила групповой этап на первом месте в квинтете A, набрав 12 очков. В плей-офф скандинавы сыграют против команды, которая потерпит поражение во встречи между сборными России и Словакии. Сборная Чехии набрала пять очков, и пока идёт на третьем месте, их соперником по четвертьфиналу будет сборная США или Канады.