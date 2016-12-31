«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Нью-Джерси», Овечкин набрал два очка

«Вашингтон Кэпиталз» добился выездной победы над клубом «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счётом 6:2 в пользу «столичных».Это была вторая встреча команд за три дня, 29 декабря в Вашингтоне победу праздновали «дьяволы» со счётом 2:1 в серии буллитов.В отчётной встрече капитан «Вашингтона»набрал 2 (1+1) очка, по одной результативной передачи отдали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Единственный представитель России в составе «Нью-Джерси» Сергей Калинин очков не набрал.В другом раннем матче дня «Бостон» добился домашней победы над «Баффало», у хозяев отличились Фрэнк Ватрано, Патрис Бержерон и Тим Шаллер, а у гостей – Джек Айкел.