Зайцев: матчи на открытом воздухе в России и в Канаде – это разные вещи

Защитник клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал победу в матче Столетней классики над клубом «Детройт Ред Уингз» (5:4 в овертайме).«Лёд был жёсткий, был небольшой дискомфорт, но всё нормально. В прошлом году играл на открытом воздухе в Твери, организация таких матчей у нас и в России – это разные вещи. Сейчас всё было на высшем уровне, всё очень понравилось. Нормально играли, просто до третьего периода не могли забить, в конце же расслабились немножко», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.