Светлов: финал Кубка Стэнли у «Флориды» не с «Эдмонтоном», а был с «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

«Думаю, что в этом сезоне на Востоке НХЛ уровень конкуренции был более высоким, чем на Западе. «Эдмонтон» за счёт первой пятёрки смог пройти «Ванкувер» и «Даллас», но по составу эти команды более плотные. Возможно, в финале по стилю они создали бы «Флориде» больше проблем.

Оглядываясь назад, самым конкурентным соперником в плей-офф для «Флориды» пока стал «Рейнджерс», полуфинал Востока из шести матчей, похоже, был скрытым финалом Кубка Стэнли. Да даже на первом этапе во флоридском дерби с «Тампой» «пантерам» было потяжелее, чем сейчас с «Эдмонтоном», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.