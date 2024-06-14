М. Бирюков — о Лундквисте: тренер сказал — не надо на него смотреть, так может только он

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков высказался об игре и тренировках бывшего вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

— Хенрик — школа сверхпрофессионализма во всём. Быт, отношение к своему телу, питанию, тренировочному процессу, играм, даже к внешнему виду. Большой человек во всех отношениях. Жалко, что он закончил, но нашёл себя, работает в одной из самых крупных финансовых компаний Америки, выступает на телевидении. После очень непростой операции на сердце отлично выглядит.

— При этом как-то Король Хенрик вам сказал, чтобы не пробовал играть как он.

— Немножко не так. Он работал на катке в одной зоне, мы — в другой. Естественно, поглядывали, что там делает. Но тренер сказал — не надо туда смотреть, так никто больше не может, только он. Я, кстати, бывал у него в гостях, общался с членами семьи, видел, в каких условиях швед рос. Знаю, почему он играл на линии, откуда такая реакция. Это сумасшедший труд, работа с раннего детства. Кстати, чем-то он мне напоминает Билялетдинова. Один в тренерстве себя реализовал, другой — вратарём. Но эти два человека для меня задавали самые большие стандарты в профессионализме, — сказал Бирюков в интервью изданию «Спорт уик-энд».

В НХЛ Лундквист выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.