«Он был абсолютно феноменален». Голкипер «Эдмонтона» — о Сергее Бобровском

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024, а также рассказал, как должны играть нефтяники в следующей встрече.

«Безусловно, мы должны извлекать выгоду из ошибок «Флориды». Сегодня они допустили несколько серьёзных ошибок, но Бобровский играл просто фантастически. Так что это огромная заслуга этого парня. Он был просто феноменален – действительно хорошо читал игру и совершал важные сейвы в нужное время.

У нас определённо были моменты сегодня вечером. Я думаю, что если мы просто продолжим упорствовать, то в какой-то момент всё пойдёт по-нашему плану. Если вы расслабитесь в этой лиге, особенно в финале, команды тут же вас накажут, поэтому наша задача – уточнить детали и упростить нашу игру», — приводит слова Скиннера сайт «Эдмонтона».

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.