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Плющев — о финале Кубка Стэнли: исход предрешён лишь процентов на 80

Плющев — о финале Кубка Стэнли: исход предрешён лишь процентов на 80
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что у «Эдмонтон Ойлерз» есть шансы отыграться в финале Кубка Стэнли — 2024.

«Ситуация для «Эдмонтона» крайне сложная, но история знает примеры, когда в финале отыгрывались с 0-3, поэтому заранее я не отдавал бы никому пальму первенства. Это профессиональные команды, которые знают, что и как делать. Они поставили перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Поэтому исход серии предрешён лишь процентов на 80.

Сергей Бобровский здорово делает свою работу, несмотря ни на какие грязные инсинуации, которые бывают в его адрес. Можно только пожелать ему удачи и победно завершить эту серию, также надёжно сыграв в четвёртой игре.

Володя Тарасенко тоже качественно делает свою работу. Может, он не так ярко выступает, как в прошлых сезонах, но всему своё время. Никто не молодеет, да и травмы дают о себе знать. То, что он умеет забивать, я помню по работе с ним в юниорской и молодёжной сборной», – приводит слова Плющева Metaraitings.

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