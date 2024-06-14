«Ничего не закончено, пока не закончилось». Макдэвид — о 0-3 в финале Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (0-3).

«Ничего не закончено, пока не закончилось», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».

Напомним, сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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