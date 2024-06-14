Чернышов и Артамонов — в топ-10 левых нападающих драфта-2024 по версии сайта НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов вошёл в топ-10 левых форвардов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии сайта организации.

Игрок оказался на втором месте в рейтинге, его описали как «прямолинейный мощный нападающий с хорошим набором навыков».

Также в список попал форвард «Торпедо» Никита Артамонов, он расположился на седьмой строчке. «Он может играть как на левом, так и на правом фланге, демонстрирует хорошую скорость, умеет пробираться к воротам и действовать в зоне атаки», — сказано в тексте.

Целиком топ-10 выглядит так:

1. Коул Айзерман (Юниорская сборная США)

2. Игорь Чернышов («Динамо» Москва)

3. Тревор Коннелли («Три Сити Шторм»)

4. Марек Ванакер («Брантфорд Бульдогс»)

5. Эндрю Баша («Медисин Хэт»)

6. Эрик Матейко («Сент Джон»)

7. Никита Артамонов («Торпедо»)

8. Таннер Хоу («Реджайна Пэтс»)

9. Джейвон Мур («Миннетока»)

10. Макс Планте (Юниорская сборная США)