«Лада» представила план подготовки к сезону-2024/2025

Хоккейный клуб «Лада» опубликовал план подготовки к сезону-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: ХК «Лада»

«На этот раз выход тольяттинской команды из отпуска будет разбит на два этапа: после прохождения углублённого медицинского обследования с 15 июля к тренировочному процессу приступят хоккеисты, находящиеся на двусторонних контрактах, а с 1 августа – хоккеисты, находящиеся на односторонних контрактах», — написала пресс-служба в телеграм-канале.

Напомним, прошедший сезон КХЛ стал для «Лады» первым с 2018 года. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он вышел в плей-офф, где в серии из пяти матчей уступил «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина.