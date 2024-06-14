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«Лада» представила план подготовки к сезону-2024/2025

«Лада» представила план подготовки к сезону-2024/2025
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Хоккейный клуб «Лада» опубликовал план подготовки к сезону-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: ХК «Лада»

«На этот раз выход тольяттинской команды из отпуска будет разбит на два этапа: после прохождения углублённого медицинского обследования с 15 июля к тренировочному процессу приступят хоккеисты, находящиеся на двусторонних контрактах, а с 1 августа – хоккеисты, находящиеся на односторонних контрактах», — написала пресс-служба в телеграм-канале.

Напомним, прошедший сезон КХЛ стал для «Лады» первым с 2018 года. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он вышел в плей-офф, где в серии из пяти матчей уступил «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина.

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