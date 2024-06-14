Каменский: Бобровский — лучший вратарь в этом сезоне

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре «Флориды Пантерз» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 и оценил выступление российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Флорида» играет лучше по всем аспектам, поэтому заслуженно ведёт уверенно в серии с «Эдмонтоном».

Моё мнение, что Бобровский — лучший вратарь в этом сезоне. Он делает огромную работу, помогает команде побеждать. Он вносит огромнейший вклад на льду, подтверждает своё мастерство в каждой отдельно взятой игре. То, что Сергей вносит невероятный вклад в результаты, — это не подвергается сомнению. Я думаю, что у «Флориды» игра завязана на каждом отдельно взятом игроке, все в своей мере приносят пользу. У «Эдмонтона» мизерный шанс отыграться. «Флорида» играет очень сильно, вряд ли отдаст то преимущество, которое уже сделала», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.