Форвард «Флориды»: многие парни равняются на Владимира Тарасенко

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высоко оценил вклад российского нападающего «пантер» Владимира Тарасенко в игру клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Многие парни равняются на Тарасенко», — приводит слова Беннетта журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в текущем плей-офф на счету Тарасенко 7 (3+4) очков в 19 матчах.

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.