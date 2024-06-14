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Журова: канадское хоккейное сообщество хотело заступиться за Третьяка

Журова: канадское хоккейное сообщество хотело заступиться за Третьяка
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Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала включение Владислава Третьяка в санкционный список Канады.

«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить [в список санкций] меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей Суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал. Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», — приводит слова Журовой ТАСС.

Владислав Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады в составе сборной СССР. С 2006 года — президент Федерации хоккея России.

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