Терещенко: «Эдмонтон» заслуживал победы, но здорово сыграл Бобровский

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил третью встречу финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз», отметив уверенную игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Игра была похожа на первый матч, особенно по обилию моментов от «Эдмонтона». Но опять здорово сыграл Бобровский. Благодаря ему «Флорида» повела в счёте. Да, там были ошибки у «Эдмонтона» в обороне, на возврате голы забивались, но надо не умалять достоинства «Флориды». Они превосходно сыграли. «Эдмонтон» лез на ворота, пытался создавать моменты.

Они заслуживали победы, но победила «Флорида», она была не менее достойна. Игра была очень хорошая, живая и в атаке, и в обороне. «Эдмонтону» будет очень тяжело перевернуть серию, в первую очередь с моральной точки зрения», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.