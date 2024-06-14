Драйзайтль — о поражении от «Флориды»: сами выстрелили себе в ногу

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3:4).

«Это очень расстраивает. Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они сразу же воспользовались», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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