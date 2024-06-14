Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль — о поражении от «Флориды»: сами выстрелили себе в ногу

Драйзайтль — о поражении от «Флориды»: сами выстрелили себе в ногу
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3:4).

«Это очень расстраивает. Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они сразу же воспользовались», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Макдэвид высказался о положении «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android