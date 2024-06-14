Капитан «Флориды» Барков коротко ответил на вопрос про силовой приём от Драйзайтля

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков коротко ответил на вопрос про силовой приём от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля во время второго матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024.
«Я чувствую себя хорошо и рад был вернуться. Это почти всё, что я могу сказать», — приводит слова Баркова сайт НХЛ.
Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля во время второго матча серии. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.
«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.