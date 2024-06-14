Форвард «Флориды» — о Баркове: когда капитан так играет, это отражается на всей команде

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высказался о том, как игра капитана Александра Баркова влияет на команду.

«Закрой уши (Барков сидел рядом. — Прим. «Чемпионата»).

Он наш лидер, наш капитан и правильно ведёт игру. Это нечто особенное — видеть такого целеустремлённого парня — насколько талантливо он играет в атаке, настолько же самоотверженно действует в обороне и останавливает соперников, блокируя броски.

Когда твой капитан-звезда играет таким образом, это отражается на каждом парне в раздевалке. То, что он много значит для нашей команды — это ещё мягко сказано», — приводит слова Беннетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, «пантеры» ведут в счёте финальной серии с «Эдмонтоном» 3-0 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли — 2024.