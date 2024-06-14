«Флорида» потроллила «Эдмонтон» после победы в третьем матче финальной серии

Аккаунт «Флориды Пантерз» в социальной сети Х (ранее Twitter) потроллил «Эдмонтон Ойлерз» после победы в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Альберта была свободна от крыс с 1950 года…Теперь нет», — написали представители «Флориды» и приложили список телефонов на случай появления крыс в Альберте.

Крыса стала синонимом «пантер» с тех пор, как клуб впервые вышел в финал Кубка Стэнли в 1996 году. В том сезоне нападающий Скотт Мелланби убил крысу в раздевалке перед первым домашним матчем «Пантерз» и забил два гола в игре. Теперь фанаты бросают на лёд тысячи пластиковых крыс после домашней победы «Флориды».

Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.