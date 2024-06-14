Губерниев: Бобровский — гениальный человек, он мой кумир

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Флориды Пантерз» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» и оценил выступление российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Бобровский – гениальный человек, ребята молодцы. Просто закрыли соперника. «Эдмонтон» — прекрасная команда, но, думаю, «Флорида» возьмёт Кубок [Стэнли], причём так уверенно.

Бобровский – претендент на несколько призов в НХЛ. Надёжнейший игрок в плей-офф и, возможно, станет самым ценным, ну и, конечно, надо «Везину» получать. Он находится в расцвете своих сил, хотя уже ветеран. Молодец, я всегда ему симпатизировал. Он мой кумир. Поэтому я счастлив, что Бобровский так здорово играет», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.