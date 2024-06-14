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Вячеслав Быков: после ковида я ещё так и не смог слетать домой, в Россию

Вячеслав Быков: после ковида я ещё так и не смог слетать домой, в Россию
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что со времён пандемии коронавируса ни разу не приезжал в Россию. Напомним, специалист живёт в Швейцарии.

«Ковид как-то подкосил, я думаю, многих, и меня, в частности. После ковида я ещё, к сожалению, так и не смог слетать домой, в Москву. У меня же в Челябинске родные живут: и мама, и сестра, внуки там уже. Хочется посмотреть, а это же ещё нужно брать самолёт до Москвы, а потом ещё до Челябинска. В Москве у меня много друзей и знакомых. Пока как-то не удаётся, потому что здесь команда уже, и дети, и внуки.

Важно же тоже не упустить этот момент с внуками, с детьми. Это же такое счастье, когда они приходят: «Дед, пошли играть». Это счастье. Я счастливый человек. Мы счастливые люди», — сказал Быков в интервью RTVI.

Быков — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России в 2006—2011 годах.

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