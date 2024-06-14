Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв анонсировал мероприятие с участием Овечкина, Панарина и других звёзд НХЛ и КХЛ

Сергачёв анонсировал мероприятие с участием Овечкина, Панарина и других звёзд НХЛ и КХЛ
Комментарии

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в своём телеграм-канале опубликовал постер неизвестного пока мероприятия с участием звёзд НХЛ и КХЛ.

На постере присутствуют фотографии Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»), Артемия Панарина, Игоря Шестёркина (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрия Орлова («Каролина Харрикейнз»), Михаила Сергачёва («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Вадима Шипачёва («Ак Барс»), Александра Радулова («Локомотив»), Александра Никишина (СКА), Николая Голдобина («Спартак»), Ильи Ковальчука.

Напомним, ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в новом сезоне хоккейной Медиалиги примут участие игроки НХЛ — Валерий Ничушкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Материалы по теме
Осипов рассказал, что в новом сезоне хоккейной Медиалиги примут участие игроки НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android