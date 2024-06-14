Сергачёв анонсировал мероприятие с участием Овечкина, Панарина и других звёзд НХЛ и КХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в своём телеграм-канале опубликовал постер неизвестного пока мероприятия с участием звёзд НХЛ и КХЛ.

На постере присутствуют фотографии Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»), Артемия Панарина, Игоря Шестёркина (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрия Орлова («Каролина Харрикейнз»), Михаила Сергачёва («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Вадима Шипачёва («Ак Барс»), Александра Радулова («Локомотив»), Александра Никишина (СКА), Николая Голдобина («Спартак»), Ильи Ковальчука.

Напомним, ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в новом сезоне хоккейной Медиалиги примут участие игроки НХЛ — Валерий Ничушкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.