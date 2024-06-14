Экс-форвард клубов НХЛ Биссоннетт: Барков — лучший нападающий планеты

Бывший нападающий клубов НХЛ Пол Биссоннетт высказался об игре капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Барков – лучший нападающий планеты. Это не обсуждается», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 28-летний Барков провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт 21 (7+14) очко.

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.