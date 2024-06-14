Лемтюгов — о работе тренером: до сих пор оценивают как хоккеиста, которого уже давно нет

Главный тренер хоккейного клуба «Атлант» Николай Лемтюгов высказался о влиянии своей игровой карьеры на формирование его тренерского образа.

– Хоккеисты и агенты после результата, показанного «Атлантом», охотнее идут с вами на контакт? Уже получилось создать образ Лемтюгова-тренера, которому доверяют игроки?

– Меня до сих пор оценивают как хоккеиста Лемтюгова, которого уже давно нет. Многие моменты – очень смешные, когда оценка основывается на моём прошлом. Я реагирую нормально. На что наработал, то и получаешь. Люди, которые работали со мной, знают истину, какой я тренер. Ребята из «Стальных Лисов» и «Атланта» видели меня в деле. Никто не отменял сарафанное радио: хоккеисты общаются между собой, так повышается известность. Многие смотрят на то, что команда поднялась в «Золотой» дивизион. Есть хоккеисты, которые хотят играть в нём. Это, наверное, сейчас играет большую роль.

– Как избавиться от шлейфа прошлого? Сильно ли это мешает в работе?

– Честно, мне абсолютно всё равно, кто и как меня оценивает. Я иду своей дорогой, не обращаю внимания на критику. Стараюсь делать свою работу честно и помогать игрокам, это самое главное. Моя хоккейная карьера, наоборот, идёт мне в плюс. Если меня кто-то обсуждает, то, значит, я уже впереди, ведь все разговоры за спиной, — приводит слова Лемтюгова пресс-служба МХЛ.