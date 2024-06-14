«Они засыпают или что они делают?» Экс-форвард клубов НХЛ — об игре «Эдмонтона»

Бронзовый призёр Олимпийских игр и бывший форвард клубов НХЛ Брайан Бойл прокомментировал игру «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Я не знаю, они засыпают или что они делают? Нельзя сбавлять обороты против такого соперника, как «Флорида Пантерз», — заявил Бойл в эфире NHL Network.

Напомним, сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.