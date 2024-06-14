5 лучших бомбардиров «Эдмонтона» в регулярке не забили ни разу в финале с «Флоридой»

Пять лучших бомбардиров «Эдмонтон Ойлерз» в регулярке не забили ни одного гола в финальной серии с «Флоридой Пантерз».

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид в регулярном сезоне-2023/2024 набрал 132 (32+100) очка, Леон Драйзайтль — 106 (41+65), Эван Бушар — 82 (18+64), Зак Хайман — 77 (54+23), Райан Ньюджент-Хопкинс — 67 (18+49).

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.