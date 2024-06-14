Драйзайтль: я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3:4) оценил свою игру в противостоянии. Напомним, в финале у Драйзайтля только две штрафные минуты.

«Очевидно, что мы делаем много бросков. Кажется, мы просто не можем забросить шайбу за линию ворот.

Конечно, моя статистика в финале очень расстраивает. Я горжусь тем, что хорошо выступаю в плей-офф и хорошо играю, но я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать. Очевидно, нужно посмотреть в зеркало и постараться стать лучше», — приводит слова Драйзайтля The Athletic.

«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.