Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль: я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать

Драйзайтль: я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после поражения в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3:4) оценил свою игру в противостоянии. Напомним, в финале у Драйзайтля только две штрафные минуты.

«Очевидно, что мы делаем много бросков. Кажется, мы просто не можем забросить шайбу за линию ворот.

Конечно, моя статистика в финале очень расстраивает. Я горжусь тем, что хорошо выступаю в плей-офф и хорошо играю, но я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать. Очевидно, нужно посмотреть в зеркало и постараться стать лучше», — приводит слова Драйзайтля The Athletic.

«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Драйзайтль — о поражении от «Флориды»: сами выстрелили себе в ногу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android