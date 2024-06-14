Овечкин, Яковлев, Фридзон и Мыскина сыграли в падел-теннис в Турции

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев на своей странице в социальной сети выложил фотографию. На ней запечатлены капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, российский баскетболист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина. Спортсмены сыграли в падел-теннис в турецком курортном городе Анталия.

Фото: Страница Яковлева в социальной сети

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» завершил сезон после того, как уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ со счётом 0-4. Капитан «столичных» не отметился результативными действиями в кубковых матчах.

Ранее Фридзон поделился фотографией, где Александр Овечкин и известный футбольный вратарь Антон Шунин сыграли в волейбол.