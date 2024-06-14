«Ак Барс» обменял Вадима Шипачёва в минское «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв стал игроком минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на два сезона.

Шипачёв выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

Напомним, в сезоне-2023/2024 минское «Динамо» пробилось в плей-офф, заняв восьмое место в Западной конференции, однако не смогло пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина — 2024, проиграв московскому «Динамо» со счётом 2-4.