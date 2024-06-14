Канарейкин: у Бобровского нет конкурентов в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

– У Бобровского больше всех шансов на то, чтобы взять «Конн Смайт»?

– Абсолютно. В этом году у него нет конкурентов на звание лучшего игрока. В этом сезоне хорошо выступали некоторые команды, но именно самое яркое индивидуальное выступление показал Бобровский.

Я не думаю, что политика должна вмешаться в это решение. Сергей уже очень давно играет в НХЛ. Не думаю, что на него могут распространяться особые правила. Понятно, что он не единственный россиянин в «Флориде», но самый большой вклад в успех пока вносит именно он, — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.

Сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.