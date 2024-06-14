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Тренер «Флориды»: если мне посчастливится проснуться, у меня будет план на завтра

Тренер «Флориды»: если мне посчастливится проснуться, у меня будет план на завтра
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после победы в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) заявил о сильной усталости после проведённого матча.

«Я с нетерпением жду возможности лечь спать, так что я собираюсь сосредоточиться на этом и получить удовольствие. Если мне посчастливится проснуться, у меня будет план на завтра, и тогда я не буду заглядывать дальше этого», — цитирует Мориса сайт НХЛ.

Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу. «Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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