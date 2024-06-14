Макдэвид: казалось, игра уже у нас в руках, но после нескольких ошибок «Флорида» забила

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал игру своего клуба в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Думаю, у нас было много возможностей. Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но мы допустили пару ошибок, и они нашли способ забить. Я считаю, мы хорошо справлялись с тем, чтобы доставлять шайбу к воротам и создавать трафик. Мы не можем забить с флангов против этих ребят, поэтому нужно делать это через центр», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.