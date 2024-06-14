«Нефтехимик» подписал канадского защитника Луку Профаку

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Лукой Профакой. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на один сезон. 22-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал в составе «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), за который провёл 27 матчей и отдал отдну результативную передачу.

Также защитник играл в «Талса Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он принял участие в 29 матчах и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.

Напомним, сезон-2023/2024 нижнекамский клуб завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не смог попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.