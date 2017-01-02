Блашилл: так проиграть в овертайме — действительно разочарование

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»поделился впечатлениями после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) в «Классике 100-летия».«Поражение разочаровало. Так проиграть в овертайме – это действительно разочарование, с учётом того как мы старались. Но в конце концов мы всё же смогли набрать одно очко. Это самое главное – набирать очки, и мы должны делать это как можно стабильнее.По итогам этой игры мы должны сосредоточиться на тех моментах, что нам удались, и извлечь уроки из ошибок», — цитирует Блашилла официальный сайт НХЛ.