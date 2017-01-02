Якушев: слава богу, что хоккей отнимает у меня так много времени

Легендарный хоккеист, а ныне президент Ночной хоккейной лигирассказал, когда впервые услышал о хоккее. Отметим, Александр Сергеевич сегодня отмечает 70-летний юбилей.«Впервые услышал о хоккее где-то в конце 50-х. Телевизоров не было, все слушали радио. Спортивные трансляции, новости. В основном футбольные, потому что поначалу я именно футболом больше увлекался… А потом услышал во дворе – ровесники и пацаны постарше обменивались впечатлениями о хоккее. И всегда звучали имена игроков «Спартака» — братьев Майоровых и Старшинова. В футболе я болел именно за «Спартак», поэтому слушал внимательно и как-то незаметно стал привязываться мыслями к хоккею.И когда возникла возможность записаться в секцию, в самую младшую группу при заводе «Серп и молот», я ни секунды не раздумывал. Но, к сожалению, самая младшая была 44-го года рождения. А я — 47-го. Поэтому пришлось сказать, что я на три года старше. Но тем не менее меня записали, и я был счастлив – в немалой степени от того, что появилась своя форма. Её давали бесплатно — полное хоккейное обмундирование!Моя загруженность с возрастом не становится меньше? Да, именно так – вся работа связана с хоккеем, с моим любимым делом, и я ничуть не жалею о том, что свободного времени по-прежнему мало», — цитирует Якушева официальный сайт лиги.