«Трактор» сделал Полу Щехуре предложение о продлении контракта

Генеральный менеджер челябинского «Трактора»сообщил, что клуб намерен сохранить форвардаНекоторых игроков мы рассчитываем переподписать уже в январе. Например, Щехура. Это просьба Анвара Гатиятулина, наше общее решение. Предложение уже направлено агенту Пола.Не буду называть клубы, но нам предлагали обмен Щехуры. Интерес был серьёзным. Но, разумеется, мы Пола не отпустили", — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».