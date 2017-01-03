Бердников: «Кузня» проиграла «Витязю» всего полторы минуты

«Мы проиграли „Витязю“ всего полторы минуты, и то первый гол — шайба попадает в деревяшку и отскакивает на пятак, второй гол — мастерство „Витязя“ в большинстве. Сыграли плотно в обороне, выиграли второй и третий периоды. Опять же четвёртый гол. Выпустили первый состав, я попросил их быть внимательнее. Вбрасывание было в зоне соперника, к нам пошла контратака, начали бегать каждый с каждым, где это был не выигрышный вариант. Пропустили гол в раздевалку, потом забили, а „шесть на четыре“ не смогли использовать, к сожалению.
Думаю, сегодня нет болельщиков, которые бы бросили камень в наш огород. Сегодня была игра, мы держали шайбу, в некоторых моментах имели преимущество. К сожалению — 3:4, это игра, будем готовиться к следующим матчам. К Хакимову претензий нет, он показал, что может играть, следующий матч он начнёт», — сказал Бердников на пресс-конференции.