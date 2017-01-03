Кареев: Умарк — мастер, но я должен был брать его буллиты и не затягивать серию

Вратарь «Нефтехимика»поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0 Б).«Сухарь» — это не так важно. Главное, мы сегодня победили. Сейчас победы нам очень важны. Сегодня была равная игра. Наши ребята пластались, бились. От этого и результат. Волновался только поначалу, а затем втягиваешься в игру, отражаешь броски. Просто делаешь свою работу.Играл я уже серии буллитов. Сегодня она, конечно, не задалась у меня. Спасибо ребятам что они меня подтащили и мы выиграли. Умарк — мастер, но я должен был эти буллиты вытаскивать и не доводить до такого, чтобы ребятам пришлось забивать четыре раза", — цитирует Кареева пресс-служба клуба.