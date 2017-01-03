Варнаков: при счёте 2:0 «Ак Барс» не должен был выпускать игру из своих рук

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:3).«Получили ненужные удаления, надо от них избавляться. При 2:0 мы должны были не выпускать игру из своих рук, спокойно доводить дело до победы. Естественно, все смотрят в таблицу, хочется занять место повыше — для чего же мы тогда играем? Впереди плей-офф, многое будет решать фактор домашней площадки. Интересные матчи предстоят. Чем ближе плей-офф, тем интереснее хоккей. Думаю, и нас, и болельщиков ожидает хорошая концовка сезона.У „Ак Барса“ непростой календарь? Кто-то скажет, что он больше отдохнул, другой – что он не в игровом тонусе. Но что есть, то есть. Надо просто готовиться к играм в таком порядке, в котором они идут. Больше тут ничего не сделаешь», — цитирует Варнакова пресс-служба клуба.