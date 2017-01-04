Вудкрофт: СКА — лучший в лиге не просто так, мы хотим быть такими, как они

«Мы здорово играли в первом периоде, ещё лучше во втором. Соперник не мог долго вкатиться в игру во многом благодаря тому, как действовали мы. Мы играли строго по нашей системе и структуре. В третьем периоде их мастерство, скорость и мировой уровень показали себя. Это был хороший опыт. Мы не смогли завершить матч так, как того хотели. Если мы хотим играть с такими командами в будущем, то у нас ещё есть моменты, в которых нам необходимо становиться лучше. Нам надо улучшать свою игру по счёту, когда наша команда лидирует. Игра в меньшинстве сегодня была выдающейся, а большинство работало очень эффективно. То, как все игроки выкладывались на льду, дало нам возможность рассчитывать на победу.
Мы играли против хорошо обученной команды, у которой есть игроки мирового уровня. Нельзя переигрывать этих ребят на протяжении всего матча. Они лучшие в лиге не просто так. Мы хотим быть такими, как они. Сегодня нам посчастливилось отстоять свои ворота во многих эпизодах. Если бы игра продолжалась на пять минут больше, возможно, сейчас у нас была бы совсем другая пресс-конференция. Олег понимает это. Удача была на нашей стороне.
Скривенс сегодня сыграл превосходно. Он сделал несколько очень важных сейвов, которые позволили нам продолжать держать преимущество в матче и строить нашу игру от этого. Вратарь СКА — игрок мирового уровня. Когда команда нуждалась в нём на последних минутах матча, он действовал невероятно уверенно. Некоторые наши голы были в ситуации «50 на 50». Но сегодня всё было в нашу сторону. Все отскоки в нужные моменты приходились на наши клюшки. Коскинен – хороший вратарь. Никогда не видел парня таких размеров в воротах. Он даёт СКА возможность побеждать в каждом матче», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.