Гулявцев: если «Северсталь» хочет воевать, нужно воевать с первых минут

«Как я сказал на установке, для нас каждый матч сейчас — как финальный. К сожалению, сегодня два периода проиграли вчистую. У „Динамо“ было больше желания, не знаю почему. Ощущение, что мы вышли, уже заведомо выиграв этот матч. Да, у соперника хорошо сработало большинство, но это большинство они заработали своей игрой. Ничего не изобретали в большинстве, всё чётко, просто и по делу.
В третьем периоде команда показала, что может играть, стала действовать активно, пошли удаления со стороны хозяев. Но если мы выходим воевать, нужно воевать с первых минут. Сегодняшний матч никак не могу занести в актив, хотя я говорил, что даже после проигрышей жму ребятам руки, если матч был проигран в бою. Сегодня я этого сделать не мог», — сказал Гулявцев на пресс-конференции.