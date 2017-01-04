Кросби, Макдэвид, Суббэн и Прайс выбраны капитанами команд на Матч звёзд НХЛ

Нападающие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), а также защитник Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз») и вратарь Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») выбраны капитанами сборных дивизионов на Матч звёзд НХЛ.
Кросби будет капитаном сборной дивизиона Метрополитан, Прайс — Атлантического, Макдэвид — Тихоокеанского, а Суббэн — Центрального.
Матч звёзд состоится в Лос-Анджелесе 29 января, четыре сборных дивизионов проведут три матча в формате «три на три» по 20 минут каждый. Каждая команда будет состоять из шести нападающий, трёх защитников и двух вратарей.