Ураков: эмоций никаких не осталось, все в сборной бились друг за друга

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Ураков подвёл итоги после поражения от США (3:4 ОТ) в полуфинале МЧМ-2017.
«Эмоций никаких не осталось. Все бились друг за друга, старались, были единой командой. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые хорошо поддерживали нас сегодня и вообще на протяжении всего турнира, спасибо им большое.
После двух периодов рук никто не опускал, игра в принципе была наша — сравняли, хотели дожать, но не получилось. В матче за бронзовые медали нужно будет найти эмоции, сделать болельщикам подарок, пускай не золото, но бронза — тоже результат», — цитирует Уракова официальный сайт ФХР.