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Орешкин: Лазушин получил травму шеи в столкновении с Артюхиным

5 января 2017, четверг. 16:27. Хоккей
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал итоги выездной победы в матче с новосибирской «Сибирью» (5:2).

«Сегодня была очень интересная игра для зрителей, а для тренеров это был валидольный матч. Было много голевых моментов, которые мы получше смогли реализовать, грамотно сыграли во втором периоде. Полезли на чужие ворота и смогли довести дело до конца. Хочу всех ребят поблагодарить. «Сибирь» всегда была очень хорошей командой, у них есть хорошие игроки, но хоккей – это игра, в которой ошибаются все. Мы тоже много ошибались, но нам, наверное, чуть больше повезло.

Что касается давления трибун в адрес Лазушина и обвинений его в симуляции, то замена его на Ерёменко с этим никак не связана. Лазушин получил травму шейного позвонка в том столкновении с Евгением Артюхиным», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.


https://www.youtube.com/watch?v=2jk1AdsTnyI
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Сибирь Александр Лазушин Сергей Орешкин
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