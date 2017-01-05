Меньшиков: было много стычек, потому что у «Витязя» тренер казанской школы

Защитник «Авангарда»поделился впечатлениями от победы над «Витязем» (3:2).«Непросто начали, знали, что „Витязь“ очень хорошая команда, будет наседать в первом периоде, так и получилось. В третьем периоде они подсели, и мы этим воспользовались. У них очень техничная команда, особенно большинство очень хорошее. Мы настраивались на тяжёлую игру, и она такой и получилась. Для перелома ситуации нам нужно было создавать больше моментов, играть больше в зоне атаки, но не забывать и про оборону, не допускать контратак. Здорово, что наконец реализовали большинство, надеюсь, что в каждой игре будет получаться это сделать. Конечно, мы всё это наигрываем, ребята у нас мастеровитые, шайбу отдают на блюдечке, остаётся только попадать. Я сразу понял, что шайба была в воротах, залетела рикошетом от клюшки соперника, легла в дальнюю „подушечку“, поэтому звука от штанги не было.В третьем периоде самое главное было терпение, лишний раз не подключаться к атаке, больше думать об обороне. Мы видели, что они подсели, у них высокие, здоровые защитники „наелись“ и катались с опущенной головой, просто бросали по борту. Много стычек было, потому что у соперника тренер казанской школы, система игры напоминает хоккей Билялетдинова, все ребята большие, борются. Старый „Витязь“ не напоминает, там были тафгаи. Если бы ситуация потребовала, без проблем бы скинул краги, но лишний раз грубить и злоупотреблять этим не нужно. Всё должно быть по игре. Новогодняя форма — это здорово, нужно больше делать различных акций для наших любимых болельщиков»,- передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.