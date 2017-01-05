Захаркин: «Салават» потерял двух игроков, но ребята проявили характер, сражались

Главный тренер «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1 Б.«Сложная игра для нас, мы потеряли двух игроков, но ребята проявили характер, сражались. Я вижу, что есть некоторая скованность, мы мало забивать стали, сегодня один гол вымучили. Здорово, что парни бились и достойно закончили основное время матча. Григоренко получил повреждение на раскатке, также травмировался Лазарев. Не скажу, что с ним», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.