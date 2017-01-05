Йордан: у «Ак Барса» было больше шансов на победу, это очень обидное поражение

Защитник «Ак Барса»поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).«Мы потерпели очень обидное поражение. Перед игрой мы настраивались только на победу, очень хотели сегодня выиграть, так как это „зелёное дерби“. Я уже успел ощутить на себе, что это. И у нас было больше шансов на победу сегодня. Считаю, что мы не использовали много моментов, у нас было три большинства во втором периоде, когда можно было делать счёт 2:0 или 3:0. Но это хоккей, нужно было реализовать свои шансы.Мы показали неплохую игру, в чём-то превосходили соперника, но всё равно не можем быть собой довольны, так как проиграли. У нас были отличные шансы на успех», — цитирует Йордана пресс-служба клуба.