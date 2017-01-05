ИИХФ ждёт решения по участию игроков из НХЛ в ОИ-2018 в конце января

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ждёт решения по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 в конце января 2017 года, заявил президент организации«Мы сделали нашу работу уже давно, ждём результатов переговоров между НХЛ и профсоюзом игроков. Решение должно быть не позднее конца января. Для европейских лиг также важно знать это решение, как и НХЛ, потому что им придётся в одном случае делать паузу на это время, а в другом случае нет. Все хотят знать это. Шансы оценю как 50 на 50. Рад, что сами игроки хотят выступать, мы ждём решения», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.