СКА впервые в истории КХЛ проиграл в «регулярке» четыре матча подряд

СКА впервые в истории КХЛ проиграл четыре матча подряд по ходу регулярного чемпионата. Питерские «армейцы» в гостях уступил финскому «Йокериту» со счётом 2:3, а ранее проиграли минскому «Динамо» (4:5), «Ак Барсу» (3:4 Б) и «Локомотиву» (1:2).Последний раз СКА проигрывал четыре матча кряду по ходу «регулярки» ещё до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги сезона-2007/08. Тогда с 30 января по 15 февраля 2008 года «армейцы» под руководством Барри Смита проиграли череповецкой «Северстали», омскому «Авангарду», воскресенскому «Химику» и московскому «Динамо».СКА дважды проигрывал со счётом 0-4 в сериях плей-офф КХЛ. В полуфинале Кубка Гагарина-2016 петербургская команда проиграла в четырёх матчах ЦСКА, а четырьмя годами ранее на той же стадии плей-офф уступила столичному «Динамо».