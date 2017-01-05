Капитан сборной Канады U20: мы родились и выросли, чтобы завоевать золото

Капитан молодёжной сборной Канадывыразил уверенность, что его команда должна завоевать золото на чемпионате мира. В финале канадцы встретятся со сборной США, встреча начнётся 6 января в 04:00 мск.«Мы не собираемся довольствоваться тем, что серебряная медаль уже у нас в кармане. Это не про канадцев. Канадские болельщики хотят увидеть, как мы выиграем золото, и мы родились и выросли, чтобы это сделать. Мы — канадцы и хотим быть лучшей хоккейной страной, мы хотим быть страной, чей гимн звучит после матча», — цитирует Строума TSN.