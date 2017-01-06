Гулявцев: минское «Динамо» поддавливало, но мы сражались и завоевали два очка

«После невыразительной игры в Риге мы пообщались с ребятами о том, что в нашей ситуации необходимо сражаться в каждом матче и полностью отдаваться игре, как будто это финальная игра. Сегодня я это увидел. Ребята воевали. Да, где-то «Динамо» нас поддавливало, хозяева имели большое преимущество, но мы выстояли. Блокировали много бросков, может быть, эти броски могли вылиться в гол, но ребята сегодня сражались, за что им отдельное спасибо. Сражались и завоевали два очка. Два — не три, но мы рады двум очкам. Чтобы решать задачи, которые перед нами поставлены, надо играть именно так.
Мы сейчас не смотрим на другие команды. Не хотим подстраиваться под них. Сейчас мы должны выходить и сражаться в каждой игре как в финальном матче. Динамовцы провели хороший матч со СКА, возможно, минчанам не хватало эмоций сегодня, но мы не обращаем внимание на эти моменты.
Стиль игры «Динамо» — это броски и помехи. Они очень много бросают в каждом матче, мы же, возможно, не сразу вошли в игру. Конечно, некоторые броски блокировали, где-то нас выручал Коварж. Минчане играют в очень продуктивном стиле, мы действительно много времени провели в своей зоне, поэтому и соотношение бросков было именно таким», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Динамо».